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فنون ومشاهير
بقُبلة في حوض السباحة... نجم عربي شهير يُثير الجدل حول عودته إلى طليقته الألمانية (صور)
Lebanon 24
31-08-2023
|
03:33
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مرت 6 سنوات سنوات على الكشف عن ابن للفنان المصري أحمد الفيشاوي من طليقته الألمانية دينيس، والذي يدعى تيتوس.
وقام الفيشاوي مؤخرا بنشر عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" صوراً جمعته مع تيتوس ووالدته الألمانية في حمّام السباحة، خلال قضائهم إجازة الصيف، وذلك للمرة الأولى منذ اعترافه به العام الماضي.
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وعلّق الفيشاوي على الصور بقوله: "دينيس وتي أحبك، مرحباً بك في بيتك يا بني، العائلة تأتي أولاً".
وأثار الفيشاوي جدلاً كبيراً بعد ظهوره في الصور التي جمعته بابنه وبطليقته الألمانية، وهو يُقبّلها.
وفتح تعليق الفيشاوي على الصور وتقبيله لطليقته الألمانية دينيس ولمان باب التساؤلات بين الجمهور حول إمكانية عودتهما الى الحياة الزوجية.
يُذكر أن أحمد الفيشاوي اعترف بنجله تيتوس من طليقته الألمانية، بعدما نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة له، وعلّق عليها بالقول: "ابني بات أكبر وأقوى، وفاز بصف الكاراتيه".(لها)
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