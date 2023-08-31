Advertisement

فنون ومشاهير

بقُبلة في حوض السباحة... نجم عربي شهير يُثير الجدل حول عودته إلى طليقته الألمانية (صور)

Lebanon 24
31-08-2023 | 03:33
A-
A+
Doc-P-1102664-638290749771705721.png
Doc-P-1102664-638290749771705721.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مرت 6 سنوات سنوات على الكشف عن ابن للفنان المصري أحمد الفيشاوي من طليقته الألمانية دينيس، والذي يدعى تيتوس.

وقام الفيشاوي مؤخرا بنشر عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" صوراً جمعته مع تيتوس ووالدته الألمانية في حمّام السباحة، خلال قضائهم إجازة الصيف، وذلك للمرة الأولى منذ اعترافه به العام الماضي.
Advertisement

وعلّق الفيشاوي على الصور بقوله: "دينيس وتي أحبك، مرحباً بك في بيتك يا بني، العائلة تأتي أولاً".
 
 
 
وأثار الفيشاوي جدلاً كبيراً بعد ظهوره في الصور التي جمعته بابنه وبطليقته الألمانية، وهو يُقبّلها.

وفتح تعليق الفيشاوي على الصور وتقبيله لطليقته الألمانية دينيس ولمان باب التساؤلات بين الجمهور حول إمكانية عودتهما الى الحياة الزوجية.

يُذكر أن أحمد الفيشاوي اعترف بنجله تيتوس من طليقته الألمانية، بعدما نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة له، وعلّق عليها بالقول: "ابني بات أكبر وأقوى، وفاز بصف الكاراتيه".(لها)




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:48 | 2023-08-31
04:32 | 2023-08-31
04:15 | 2023-08-31
02:52 | 2023-08-31
02:23 | 2023-08-31
01:33 | 2023-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24