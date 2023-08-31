ظهرا على متن يخت فاخر.. قُبلة زوجة النجم السوري باسل خياط له تُشعل الانترنت (صور)

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احتفل النجم السوري باسل خياط بعيد ميلاده الـ 45 على متن يخت وبرفقة زوجته ناهد زيدان.وأشعلت ناهد زيدان مواقع التواصل الاجتماعي بصور رومنسية جمعتها بزوجها على متن يخت فاخر.وظهرت ناهد في إحدى اللقطات وهي تطبع قبلة على خد باسل أثناء التقاط صورة سيلفي، وعلّقت عليها بالقول: "عيد ميلاد سعيد حبيبي وحياتي وصديقي المجنون.. وأنا مجنونة فيك، أحبك". (lbci)