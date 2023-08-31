إعلامية مصرية تدخل على خطّ أزمة طلاق أحمد سعد من زوجته!

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حرصت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، على توجيه رسالة إلى المطرب أحمد سعد، بعد انفصاله عن زوجته علياء بسيوني، حيث حذرته من الافتراء عليها؛ لا سيما وأنها لعبت دوراً كبيراً في النجومية التي يتمتع بها.وأعادت وهبة خلال الحلقة الماضية من برنامجها التلفزيوني "90 دقيقة"، بث التدوينة التي نشرتها مصممة الأزياء علياء بسيوني عبر خاصية الستوري في تطبيق إنستغرام، وأعلنت فيها طلاقها من سعد بناء على رغبته.ووصفت بسمة التدوينة التي نشرتها بسيوني بـ"القاسية جداً"، مضيفة أن "المرأة لا تفعل ذلك، إلا في حال قام أحدهم بإشعال النار في جسدها أو في قلبها"، متمنية عودة المياه إلى مجاريها بين الثنائي؛ إذ لم يدم على زواجهما أكثر من عامين.وأضافت "نصيحتي ليست فقط لأحمد سعد، بل لكل رجل وقفت إلى جانبه امرأة، احذر أن تغدر بها أو تخونها أو تتخلى عنها عندما تحقق النجاح والمكاسب"، كاشفةً عن أنّ عدداً كبيراً من الفنانين قاموا بذلك وبعد فترة تراجعت نجوميتهم.وقالت وهبة إن "الشهرة والمال والنجومية من الضروري أن تغير الإنسان، وأنت معروف منذ زمن، ولكن، لا تنكر أن نجوميتك زادت واختلفت بفضل الله عز وجل ثم بفضل زوجتك علياء، التي نظمت لك حياتك المادية والشخصية".وأشارت الإعلامية المصرية إلى دور علياء البسيوني في حياته، واهتمامها بأناقته وإطلالاته، قائلة "الناس كلها أصبحت تتحدث عن شياكتك وستايل لبسك لأن ذوقك بقى أعلى مما كان عليه الوضع في الماضي".وحذّرت الإعلامية المصرية أحمد سعد من الافتراء على زوجته، واصفة الأخيرة بأنها "بنت أصيلة"، ومذكرة أحمد سعد بوصفه لها باستمرار بأن "وشها حلو عليّ"، قبل أن تختتم وهبة رسالتها بالقول: "لا تنسوا الفضل بينكم".