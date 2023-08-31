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فنون ومشاهير
نقيب الموسيقيين في مصر لعمر كمال وحمو بيكا: "فرص السماح خلصت عندي"
Lebanon 24
31-08-2023
|
10:30
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وضع نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل النقاط على الحروف حين تحدث عن أزمة المغنيين عمر كمال وحمو بيكا بعد تقديمهما أغنية "أنتي معفنة"، وكواليس التحقيق مع الملحن أحمد حجازي صاحب واقعة تلاوة آيات القرآن الكريم على أنغام آلة العود.
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وقال النجم المصري في تصريحات لبرنامج "90 دقيقة": "أحنا بقينا كل يوم في قرب وهنعمل كل حاجة تخطر على بال الناس ومتخطرش على بالهم".
وأضاف: "أحنا أدينا لمطربي المهرجانات فرصة عشان يقوموا نفسهم ويدخلوا جوا نسيج المجتمع وبعد 9 أشهر إنضباط لقينا حاجات مش كويسة واتغيرت وهنبدأ إجراءات عقابية وفرص السماح بتاعتهم خلصت عندي".
وحول مشهد قراءة القرآن على العود، قال النقيب: "لما يوصل الموضوع للدين بتاعنا يبقى إحنا كدا بنهزّر والعبث دا هينتهي وهنفضل في اجتماعات مباشرة والموضوع مش هيبقى تحقيق نقابة فقط لكن هيكون هناك إجراءات أخرى".
وأضاف: "الإجراءات لن تقتصر على التحقيق وحسب وسترفع النقابة دعوى قضائية ضد صاحب الواقعة أمام مجلس الدولة لوقف هذه المهزلة والعبث"، مطالباً الجهات التنفيذية في الدولة بمساندته.
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