تايلور سويفت أول فنانة تحقق 100 مليون مستمع شهرياً على "سبوتيفاي"

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لا شك في أن مسيرة نجمة البوب الأميركية، تايلور سويفت، مليئة بالإنجازات، إذ بعد نحو شهرٍ ونصف على تحطيمها رقماً قياسياً في ما يتعلق بألبوماتها، أصبحت أكثر مغنيةٍ في التاريخ تمتلك ألبوماتٍ تتصدر المبيعات رسمياً، وأعلنت منصة سبوتيفاي أن سويفت باتت أول فنانةٍ في تاريخ المنصة، تأسر 100 مليون مستمعٍ شهرياً.وخلال تغريدةٍ، شاركها الحساب الرسمي للمنصة على تطبيق "إكس"، "تويتر" سابقاً، جاء فيها: "سلوك الملكة، في 29 اب، أصبحت تايلور سويفت أول فنانة في تاريخ (سبوتيفاي) تصل إلى 100 مليون مستمع شهرياً".وبذلك، عززت النجمة الأميركية مكانتها على الساحة الفنية كرائدةٍ في هذا المجال. ففي فبراير الماضي، كانت النجمة حققت 100 مليون مستمع شهرياً كافتتاحية، والآن تستمر هيمنة تايلور، لتصبح أول فنانة تتجاوز عتبة الـ100 مليون مستمع. (زهرة الخليج)