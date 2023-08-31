بعد وفاة ابنه وشقيقه.. رسالة حزينة من ايمن زيدان وصورة تجمعه بابنته الجميلة نورا

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دوّن الممثل السوري أيمن زيدان، رسالة حزينة في عيد ميلاده الـ 68، أوضح فيها أن هذه المناسبة جعلته يستذكر سنواته الماضية وما مر بها من أحداث مؤلمة وموجعة، وخصوصا بعد وفاة ابنه بمرض السرطان وشقيقه شادي زيدان بشكل مفاجىء.وقال زيدان في رسالته التي نشرها عبر "فيسبوك": "ها أنا ذا أفتح بوابة الثامنة والستين من عمري… أتأمل كل تفاصيل السنوات التي غادرتني بحلوها ومرها.. أقرأ عناوينها المسكونة بكل ما يمكن للإنسان أن يعيشه من إخفاقات ونجاحات.. من جنون وعبث.. ومن خذلان وفقدان.. من أفراح صغيرة تناثرت هنا وهناك ومن أحزان على رحيل الأحبة وعلى أوجاع البلاد".وأضاف: "سنوات الحلم والشباب ركبت صهوة الريح ومضت وسنوات الخيبة والمرارة ما زالت تحبو كسلحفاة عجوز… ثقيلة أحمال الروح هذه الأيام... وموجعة معاركنا مع هذه الدنيا… تلاشى الغمد وظل السيف الصدئ مشرعاً في مواجهة عالم ما عاد يشبه أحلامنا الحمقاء".وتابع الممثل السوري: "الآن لا شيء سوى البحث المحموم عن السكينة في وطن صغير تسكنه وجوه الأحبة وأوراق زمن مضى.. هنا في هذا الحيز الهادئ من العالم أجلس شبه وحيد أشيّع ما تبقى من أفراح السنوات الغابرة بقلب واهن ما زال تواقاً لأنشودة فرح وإطلالة مُفتقدة لعالم من السكينة".من جانبها؛ شاركت نورا صورة تجمعها بوالدها عبر "فيسبوك" أرفقتها بتعليق أعربت فيه عن حبها الكبير لوالدها، واصفة إياه بالحب الأول والأصدق، قائلة: "يا أول حب بحياتي، يا أغلى وأصدق حب".