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فنون ومشاهير

بعد رحلة حافلة بالعطاء امتدت عقوداً.. وفاة الأديب الشهير محمد علوان

Lebanon 24
31-08-2023 | 12:20
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توفي، اليوم الخميس، الأديب السعودي الشهير محمد علي علوان، عن عمر ناهز الـ73 عاما.

ونعى وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، الأديب محمد علي علوان، عقب رحلة حافلة بالإنجاز امتدت عقودا، حيث قال: "فقد الوسط الإعلامي والثقافي الأديب الزميل الأستاذ محمد علي علوان، الذي توفاه الله اليوم، تاركا إرثا مشهودا من الخلق الرفيع، والأعمال الأدبية المتعددة".
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وأردف: "نتقدم بأحر التعازي إلى أسرته ومحبيه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته".


وعلوان هو كاتب وقاص سعودي، يعتبر أحد رواد القصة القصيرة في المملكة.

عمل في وزارة الإعلام منذ عام 1974 وتدرج فيها إلى أن أصبح وكيلا مساعدا لشؤون الإعلام الداخلية ثمّ أشرف على الصفحات الثقافية في مجلة اليمامة وصحيفة الرياض.


ولعلوان مجموعات قصصية عديدة منها "هاتف"، "إحداهن" صدرت عن النادي الأدبي في الرياض عام 2019 و"طائر العِشا" صدرت عن دار سطور عام 2020.
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