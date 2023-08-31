الموت يؤلم فنانا معروفا.. شقيقه توفي اليوم: ربنا يرحمك يا رب

Advertisement

أعلن الفنان المصري الشهير عمرو عبد الجليل اليوم الخميس، وفاة شقيقه هشام عبد الجليل، طالبا الدعاء له بالرحمة والمغفرة.وعلى حسابه في "فيسبوك"، كتب عمرو: "البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب".وأضاف عبد الجليل: "نسألكم الدعاء..اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره..اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار".