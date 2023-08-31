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فنون ومشاهير
الموت يؤلم فنانا معروفا.. شقيقه توفي اليوم: ربنا يرحمك يا رب
Lebanon 24
31-08-2023
|
14:27
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أعلن الفنان المصري الشهير عمرو عبد الجليل اليوم الخميس، وفاة شقيقه هشام عبد الجليل، طالبا الدعاء له بالرحمة والمغفرة.
وعلى حسابه في "فيسبوك"، كتب عمرو: "البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب".
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وأضاف عبد الجليل: "نسألكم الدعاء..اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره..اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار".
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