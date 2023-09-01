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فنون ومشاهير

توفي مع والده بحادث سير مروع.. الممثل الطفل "رابي" في ذمة الله (صور)

Lebanon 24
01-09-2023 | 00:19
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أكد المخرج المصري تامر كرم، مساء أمس الخميس، وفاة الطفل الممثل رابي أحمد ووالده في حادث سير.

ونشر كرم، صورة للطفل رابي، وكتب عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلب محزون يعتصره الألم أنعى وفاة الفنان الطفل الملاك البريء رابي أحمد ووالده أحمد المحترم الذين توفاهما الله في حادث سير".
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وكان الطفل رابي أحمد، خطف أنظار الجمهور بعد مشاركته في بعض الأعمال المسرحية ومنها حكاية لعبة على مسرح جراند طيبة.

كما جسد شخصية سبونغ بوب في مسرحية توي استوري كما شارك في بعض الإعلانات.
 
 
 
 
 
 
وبعد الإعلان عن وفاة الطفل رابي، انتشرت له عدد من الصور برفقة مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أحمد فتحي وبيومي فؤاد.(العربية)







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