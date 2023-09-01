Advertisement

فنون ومشاهير

شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)

Lebanon 24
01-09-2023 | 00:44
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يُحقق مسلسل "كريستال" نجاحا كبيرا واهتماما من قبل المشاهدين، الذين يتابعون حلقاته وينتظرون بشوق لمعرفة أحداث الحلقات المُقبلة.

وقد حملت الحلقة 46 من المسلسل الكثير من الاحداث الجديدة، تفاعل معها المتابعون بشكل كبير، حيث تفعل عليا والتي تؤدي دورها الممثلة باميلا الكيك كل ما في وسعها لإبطال زواج شقيقها باسل من فاي والتي تجسدها الممثلة ستيفاني عطالله، الا انها اختارت طريقة قاسية للغاية وهي اثبات أنه مختل عقلياً لإدخاله المستشفى، فدخل باسل في حالة انهيار بعد حديث طبيبته الشخصية له، وأخبرته أن فاي تزوجت منه طمعاً في أمواله وانتقاماً من شقيقته عليا.
Advertisement

من جهة أخرى، وبعد أن يعلم "أَوس" والذي يلعب شخصيته الممثل السوري فادي حواشي، بخبر زواج فاي من باسل، وهي كانت خطيبته سابقا، ينهار ويتهجم على القصر ويحاول تهديد باسل لكي يعلن طلاقه من فاي، لكن الاخير يرفض، ويواجهه، ما يؤدي الى خلاف بينهما فيطلق الاخير النار عن طريق الخطأ ليسقط باسل ارضا امام الجميع. (الجديد)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:19 | 2023-09-01
23:00 | 2023-08-31
16:00 | 2023-08-31
14:36 | 2023-08-31
14:27 | 2023-08-31
14:00 | 2023-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24