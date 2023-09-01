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فنون ومشاهير
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
01-09-2023
|
00:44
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يُحقق مسلسل "كريستال" نجاحا كبيرا واهتماما من قبل المشاهدين، الذين يتابعون حلقاته وينتظرون بشوق لمعرفة أحداث الحلقات المُقبلة.
وقد حملت الحلقة 46 من المسلسل الكثير من الاحداث الجديدة، تفاعل معها المتابعون بشكل كبير، حيث تفعل عليا والتي تؤدي دورها الممثلة باميلا الكيك كل ما في وسعها لإبطال زواج شقيقها باسل من فاي والتي تجسدها الممثلة ستيفاني عطالله، الا انها اختارت طريقة قاسية للغاية وهي اثبات أنه مختل عقلياً لإدخاله المستشفى، فدخل باسل في حالة انهيار بعد حديث طبيبته الشخصية له، وأخبرته أن فاي تزوجت منه طمعاً في أمواله وانتقاماً من شقيقته عليا.
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من جهة أخرى، وبعد أن يعلم "أَوس" والذي يلعب شخصيته الممثل السوري فادي حواشي، بخبر زواج فاي من باسل، وهي كانت خطيبته سابقا، ينهار ويتهجم على القصر ويحاول تهديد باسل لكي يعلن طلاقه من فاي، لكن الاخير يرفض، ويواجهه، ما يؤدي الى خلاف بينهما فيطلق الاخير النار عن طريق الخطأ ليسقط باسل ارضا امام الجميع. (الجديد)
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