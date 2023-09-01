بدا مُتعبا وبوجه شاحب.. راغب علامة يُثير قلق الجمهور شاهدوا آخر ظهور له (صورة)

نشرت مصممة الأزياء جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة صورة له عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام".



وظهرت جيهان وهي تُعانق راغب الذي بدا عليه الإرهاق والتعب وبوجه شاحب ما أثار قلق الجمهور.

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علما ان راغب سافر إلى الولايات المتحدة حيث لديه حفلات فنية في عدة ولايات.



هذا وانتشرت أخبار مؤخرا عن هجرة راغب الى أميركا بعد شرائه فيلا ومزرعة كبيرة فيها بملايين الدولارات، وقال في حديث صحافي انه بالفعل اشترى المزرعة، نافيا ما ورد عن تفكيره بالهجرة اذ أوضح: "الهجرة من بلدي الحبيب لبنان غير واردة، ولا أعلم سبب زجّ هذه العبارة من فترة إلى أخرى".



وتابع راغب: "الأملاك التي اشتريتها في الخارج هي ضمانة لي ولعائلتي. طبعاً سأزور المزرعة التي اشتريتها لولديّ".(الجديد)







