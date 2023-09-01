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فنون ومشاهير
الامير هاري يواجه أزمة جديدة في أميركا.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
01-09-2023
|
11:00
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يواجه الأمير هاري أزمة جديدة في مكان إقامته مع زوجته ميغان ماركل في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تسبب ملف الهجرة الخاص به في أميركا بأزمة قضائية بين مؤسسة الحفاظ على التراث ووزارة الأمن الداخلي.
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ويواجه الأمير هاري مشكلة حقيقة بعد تأكيد الوزارة أن ملف هجرة الأمير هاري إلى الولايات المتحدة، لا يزال محاطاً بالسرية، رغم كشفه العديد من التفاصيل والأسرار الخاصة عن حياته، مؤكدة رفضها الكشف عن تلك الوثائق، والتي جاءت بطلب من مؤسسة الحفاظ على التراث في البلاد.
واعتبرت المؤسسة، أن رفض الكشف عن ملف هجرة الأمير هاري يعني وجود شيء مخفي فيه، وهو ما يجب أن يتم إطلاع العامة عليه، داعية الأمير البريطاني إلى طلب إعلان ملف هجرته ورفع السرية عنه، لافتة إلى أن "سبب طلبها هو احتمال كذب الأمير هاري بشأن تعاطيه المخدرات في طلب الهجرة رغم اعترافه بذلك علنًا".
وكانت المؤسسة قد رفعت قضية أمام محكمة في واشنطن للكشف عن وثائق هجرة الأمير هاري بعد رفض تلبية طلبها من وزارة الأمن الداخلي، حيث قدمت طلباً مستعجلا بإصدار حكم أو رفض القضية.
وأكدت الوزارة، أن الأمير هاري لم يوافق على نشر ملفات هجرته، ورغم نشاطاته المتعددة لكنه لم يكشف أو يعلن رسمياً عن وضع إقامته في الولايات المتحدة. (لها)
المصدر: لها
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