بعد توجيه 10 تُهم إليها.. فاطمة المؤمن تواجه الاعدام او السجن المؤبد؟

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لا تزال قضية الفاشينيستا فاطمة المؤمن حديث السوشيال ميديا بعد حادث السير المروّع الذي تسبب بوفاة شخصين وإصابة آخرين، وفي آخر مستجدات القضية، وجّهت وزارة الداخلية الكويتية 10 تهم إليها.فبعد تسريب مقطع فيديو يوثّق لحظة وقوع التصادم، توعدت وزارة الداخلية بالتحقيق مع مسرّب الفيديو ومعاقبته، حيث أصدرت الوزارة بياناً أكدت فيه حرصها على حفظ سرية الإجراءات الخاصة بالقضايا، والمحافظة على كل الأدلة والبراهين الخاصة بالقضايا، والأخذ في الاعتبار مشاعر ذوي الأطراف في كل القضايا والحوادث"، مشيرةً إلى أنها تتابع واقعة التسريب، لمعرفة من تسبّب في انتشارها واتخاذ كل الإجراءات الرادعة في حقه.وكشف المحامي أسامة القروي في مداخلة مع برنامج "ET بالعربي"، تفاصيل وضع الفاشينيستا الكويتية من الناحية القانونية قائلاً: "معظم الآراء التي تصدر من غير القانونيين في وسائل التواصل الاجتماعي من ضرورة إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات أو بالإعدام أو الحبس المؤبد فهي في الحقيقة آراء وأقوال غير صحيحة".وأضاف: "الجرم الذي ارتكبته المتهمة والذي لا يمكن أن ننكره ولكنه في الحقيقة تم ومن الناحية القانونية وحسب التوصيف القانوني الصحيح فهو جنحة، والجنحة في المجمل تكون أقصى عقوبة فيها 3 سنوات، يمكن أن تقل عن ذلك ولكن لا يجوز القضاء بما يزيد عنها، ولا تنال من ذلك كثرة التهم الموجّهة الى المتهمة، فهي كلها مترابطة وسيتم القضاء في الدعوى بعقوبة الجريمة الأشد".يُذكر أن وزارة الداخلية الكويتية وجّهت 10 تهم الى فاطمة المؤمن، وهي: القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، قيادة مركبة برعونة، قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، إلحاق ضرر بالممتلكات العامة. (لها)