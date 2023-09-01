المرض أنهك جسمه.. صورة حزينة للشاعر كريم العراقي قبل وفاته: "تعبان يا بهيجة"

"تعبان يا بهيجة.. عطشان يا بهيجة".. لعل تلك الكلمات للشاعر العراقي الراحل كريم العراقي، انطبقت على حاله لسنوات مضت قبل أن يرحل.



فعلى مدى أربعة أعوام صارع الرجل الستيني مرض السرطان، دون أن تفارق الابتسامة وجهه.



و"أكثر من 90 جرعة كيمياوي، وما يزيد عن 25 عملية جراحية، لم تجهض عزيمة أبو ضفاف"، حسب ما أكده نائب رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي في بغداد، عبدالرزاق الربيعي.

ونشر الربيعي صورتين للراحل على حسابه في تويتر، شارحاً أن الأولى التقطت في الشارقة سنة 2019، أما الثانية فكانت قبل توجهه لتلقي علاجه الكيمياوي الأخير.