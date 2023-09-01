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فنون ومشاهير

لهذا السبب لم تشارك ياسمين عبد العزيز في "أولاد حريم كريم"

Lebanon 24
01-09-2023 | 16:00
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كشف الفنان مصطفى قمر سبب رفض الفنانة ياسمين عبد العزيز المشاركة في فيلم "أولاد حريم كريم"، وقال: "لما جالي ورق الفيلم كلّمت ياسمين وقولتلها تيجي تنضم للعمل، لكني ملقتهاش متحمسة بنفس حماس باقي فريق العمل".
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وأضاف خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي" على هامش العرض الخاص لفيلمه بالإسكندرية، أن "ياسمين أختي وجميلة وبحبها جداً وطلعت معايا في فيلم "قلب جريء" ومضت معايا الفيلم في ساعتين وكانت عملت قبلها فقط فيلم "رشة جريئة"، مشيرا الى ان "المؤلفة زينب عزيز عالجت سيناريو غياب شخصية ياسمين عبد العزيز بأنها انتهت مع الجزء الأول". 

ويُعرض فيلم "حريم كريم 2" بعد مرور 18 عاماً على تقديم الجزء الأول منه في عام 2005، والذي تدور أحداثه حول شخصية "كريم" الذي يواجه مشكلة زوجية فيستعين بصديقاته في الجامعة: داليا البحيري، بسمة، علا غانم وريهام عبد الغفور، كي يساعدنه في استعادة زوجته، ولكن تتطور الأحداث ويتسبب في تدمير حياتهن، كما يتسببن في تفاقم المشاكل مع زوجته.

المصدر: لها
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