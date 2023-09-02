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فنون ومشاهير

مُجددا الممثلة السورية الشهيرة تُثير الجدل.. ظهرت بالمايوه تستمتع بوقتها في مصر والجمهور: ليه التعري" (صور)

Lebanon 24
02-09-2023 | 04:06
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نشرت الممثلة السورية نسرين طافش صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت نسرين بمايوه باللون الأخضر وهي تستمتع بوقتها في الساحل الشمالي في مصر.
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وعلّقت نسرين على منشورها قائلة:"اتخذها عادة أن تسأل نفسك .. ماذا يحدث في داخلي هذه اللحظة؟ سيأخذك هذا السؤال إلى الاتجاه الصحيح، ولكن لا تحلل، راقب فقط، وركز انتباهك إلى داخل جسدك .. و اشعر بحيوية الإحساس ..تنفس و ادرك بعمق ، ان هذه اللحظة هي كل ما لديك . لذلك اجعل" الآن" بؤرة تركيزك في الحياة.فقط كن حاضرا بوعيك هنا و الآن ..".

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على منشور نسرين، الا ان قسما انتقدها لظهورها بالمايوه، وعلق أحدهم قائلا: "رح يجي يوم وتندمي عكل هالتعري يوم لا ينفع به لامال ولا بنون".

علما ان نسرين نشرت سابقا صورا لها ظهرت فيها داخل حوض السباحة.
وكانت نسرين أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي بشكل رسمي، وذلك للمرة الثانية بعد نحو شهرين على عودتهما لبعض.


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