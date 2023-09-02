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فنون ومشاهير

حفيدة سوسن بدر حديث الجمهور بجمالها.. نسخة مصغرة عنها

Lebanon 24
02-09-2023 | 11:00
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نشرت الفنانة سوسن بدر على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها برفقة حفيدتها ملك، وعلقت عليها قائلة: "أنا وملك روحي .. حفيدتي".
 
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وتفاعل الكثير من متابعي سوسن بدر مع الصورة مؤكدين الشبه الكبير بينها وبين حفيدتها، فيما أكد آخرون أن ملك تشبه لحد كبير والدة سوسن بدر الفنانة الراحلة آمال سالم. (لها) 
المصدر: لها
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