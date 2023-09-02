اصيبت بمرض نادر منذ سنوات.. فنانة شهيرة تعود للغناء (صورة)

كشفت الفنانة المصرية سوما كواليس عودتها للغناء مجددًا مع الملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد عادل، وذلك بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي ألمت بها ومنعتها من الغناء طوال الفترة الماضية.





يذكر أن سوما مرت بظروف صحية صعبة خلال الفترة الماضية، وأخبرها الأطباء أنها لن تستطيع الغناء مرة أخرى، لا أنها تعافت من أزمتها بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية.

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وأصيبت سوما بمرض نادر منذ سنوات، وكان سببًا رئيسيًا في ابتعادها عدة سنوات عن الساحة الفنية، حيث أصاب المرض الأحبال الصوتية، مما أثر عليها وعلى مشوارها خلال الـخمس سنوات الماضية وجعلها تصاب بزيادة في الوزن، ولكنها كانت تعافت منه نسبيًا. وأصيبت سوما بمرض نادر منذ سنوات، وكان سببًا رئيسيًا في ابتعادها عدة سنوات عن الساحة الفنية، حيث أصاب المرض الأحبال الصوتية، مما أثر عليها وعلى مشوارها خلال الـخمس سنوات الماضية وجعلها تصاب بزيادة في الوزن، ولكنها كانت تعافت منه نسبيًا.