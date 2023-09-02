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فنون ومشاهير
جويس عقيقي برفقة زوجها الوسيم على الشاطىء خلال شهر العسل (صورة)
Lebanon 24
02-09-2023
|
10:50
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نشرت الاعلامية في قناة mtv جويس عقيقي صورا جديدة عبر "ستوري" حسابها على "انستغرام" خلال قضائها شهر العسل في اليونان برفقة زوجها بول شكور.
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وبدت عقيقي باطلالة صيفية جميلة على شاطىء جزيرة سانتوريني اليونانية. (رصد: لبنان 24)
المصدر: "رصد" لبنان 24
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جويس عقيقي
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