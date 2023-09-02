26
o
بيروت
27
o
طرابلس
30
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"عاش حياته كما لو كانت أغنية"... وفاة المغنّي الأميركي جيمي بافيت عن 76 عاماً
Lebanon 24
02-09-2023
|
16:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الموقع الإلكتروني للمغنّي وكاتب الأغاني الأميركي جيمي بافيت اليوم وفاته عن عمر يناهز 76 عاماً.
ويشتهر بافيت بأغنيته "مارغاريتافيل" التي تدعو إلى الحياة في المناطق الاستوائية.
وقال الموقع في بيان: "رحل جيمي في سلام مساء الأول من أيلول بين أفراد عائلته وأصدقائه وموسيقاه وكلابه. عاش حياته كما لو كانت أغنية حتى آخر نفس له وسيفتقده كثيرون للغاية".
Advertisement
طرح بافيت أغنية "مارغاريتافيل" في 1977 وبلغت المركز الثامن في قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية وظلّت بالقائمة لمدة 22 أسبوعاً لتصبح بذلك أشهر أغنياته المنفردة. وأنتج 27 ألبوماً خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 50 عاماً. وحققت أربعة ألبومات الشهادة البلاتينية للمبيعات فيما نالت ثمانية ألبومات الشهادة الذهبية.
وتوفي جيمي تاركاً وراءه زوجته جين سلاجسفول وابنتيه سارة وسافانا وابنه كاميرون.
Advertisement
الأكثر قراءة
سعرها خيالي: سيارة مُذيعة "الجديد" حديث المواقع.. قيمتها أكثر من 500 ألف دولار! (صور)
Lebanon 24
سعرها خيالي: سيارة مُذيعة "الجديد" حديث المواقع.. قيمتها أكثر من 500 ألف دولار! (صور)
02:12 | 2023-09-02
02/09/2023 02:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شقراء وبشعر قصير.. فيديو قديم لزوجة عاصي الحلاني ينتشر شاهدوا كيف كانت
Lebanon 24
شقراء وبشعر قصير.. فيديو قديم لزوجة عاصي الحلاني ينتشر شاهدوا كيف كانت
04:38 | 2023-09-02
02/09/2023 04:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا الممثلة السورية الشهيرة تُثير الجدل.. ظهرت بالمايوه تستمتع بوقتها في مصر والجمهور: ليه التعري" (صور)
Lebanon 24
مُجددا الممثلة السورية الشهيرة تُثير الجدل.. ظهرت بالمايوه تستمتع بوقتها في مصر والجمهور: ليه التعري" (صور)
04:06 | 2023-09-02
02/09/2023 04:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا
09:40 | 2023-09-02
02/09/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل" تشتعل.. نتنياهو يأمر بإرسال قوات ضخمة إلى تل أبيب (فيديو)
Lebanon 24
"إسرائيل" تشتعل.. نتنياهو يأمر بإرسال قوات ضخمة إلى تل أبيب (فيديو)
08:45 | 2023-09-02
02/09/2023 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2023-09-02
حفيدة سوسن بدر حديث الجمهور بجمالها.. نسخة مصغرة عنها
10:50 | 2023-09-02
جويس عقيقي برفقة زوجها الوسيم على الشاطىء خلال شهر العسل (صورة)
08:00 | 2023-09-02
اصيبت بمرض نادر منذ سنوات.. فنانة شهيرة تعود للغناء (صورة)
07:15 | 2023-09-02
أيمن القيسوني: لم أحب أصالة.. وهذه هي زوجته وصيفة ملكة جمال لبنان
04:38 | 2023-09-02
شقراء وبشعر قصير.. فيديو قديم لزوجة عاصي الحلاني ينتشر شاهدوا كيف كانت
04:06 | 2023-09-02
مُجددا الممثلة السورية الشهيرة تُثير الجدل.. ظهرت بالمايوه تستمتع بوقتها في مصر والجمهور: ليه التعري" (صور)
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
03/09/2023 07:08:25
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
03/09/2023 07:08:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
03/09/2023 07:08:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24