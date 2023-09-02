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فنون ومشاهير

"عاش حياته كما لو كانت أغنية"... وفاة المغنّي الأميركي جيمي بافيت عن 76 عاماً

Lebanon 24
02-09-2023 | 16:45
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أعلن الموقع الإلكتروني للمغنّي وكاتب الأغاني الأميركي جيمي بافيت اليوم وفاته عن عمر يناهز 76 عاماً.
 
ويشتهر بافيت بأغنيته "مارغاريتافيل" التي تدعو إلى الحياة في المناطق الاستوائية.
 
وقال الموقع في بيان: "رحل جيمي في سلام مساء الأول من أيلول بين أفراد عائلته وأصدقائه وموسيقاه وكلابه. عاش حياته كما لو كانت أغنية حتى آخر نفس له وسيفتقده كثيرون للغاية".
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طرح بافيت أغنية "مارغاريتافيل" في 1977 وبلغت المركز الثامن في قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية وظلّت بالقائمة لمدة 22 أسبوعاً لتصبح بذلك أشهر أغنياته المنفردة. وأنتج 27 ألبوماً خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 50 عاماً. وحققت أربعة ألبومات الشهادة البلاتينية للمبيعات فيما نالت ثمانية ألبومات الشهادة الذهبية.
 
وتوفي جيمي تاركاً وراءه زوجته جين سلاجسفول وابنتيه سارة وسافانا وابنه كاميرون.
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