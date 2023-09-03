مذيعة "الجديد" تدخل القفص الذّهبي.. وتتألق بفستانين (صور وفيديو)

دخلت مذيعة الأخبار في قناة "الجديد" تيما زلزلي أمس الأحد الثاني من أيلول، القفص الذهبي مع نيبال بكاسيني، وهو ابن الصحافي جورج بكاسيني.



وتألقت زلزلي بفستان من توقيع المصمم صادق ماجد، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد جرى حفل الزفاف الذي أحياه الفنان ملحم زين في الـSEASIDE PAVILION بواجهة بيروت البحرية.