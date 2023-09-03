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فنون ومشاهير

مذيعة "الجديد" تدخل القفص الذّهبي.. وتتألق بفستانين (صور وفيديو)

Lebanon 24
03-09-2023 | 00:45
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دخلت مذيعة الأخبار في قناة "الجديد" تيما زلزلي أمس الأحد الثاني من أيلول، القفص الذهبي مع  نيبال بكاسيني، وهو ابن الصحافي جورج بكاسيني.

وتألقت زلزلي بفستان من توقيع المصمم صادق ماجد، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
 
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واختارت زلزلي أن تطلّ بفستان آخر خلال السهرة، حمل توقيع المصممة شانتال قزي.
 
 
 
وقد جرى حفل الزفاف الذي أحياه الفنان ملحم زين في الـSEASIDE PAVILION بواجهة بيروت البحرية.
 

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