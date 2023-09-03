مذيعة "الجديد" تدخل القفص الذّهبي.. وتتألق بفستانين (صور وفيديو)

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A post shared by 𝘛𝘦𝘦💫 (@timazalzalii)
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A post shared by LEBANESE WEDDINGS (@lebaneseweddings)
A post shared by LEBANESE WEDDINGS (@lebaneseweddings)
عندما يتجلّى .. #كركلا
على صوت الريّس #ملحم_زين
في عرس الاحبة..
الزميلة تيما زلزلي ونيبال بكاسيني
ابن صديق الصحافة الاصيلة والوفية لحروفها الابجدية والسياسية : جورج بكاسيني
الف مبروك صديقي pic.twitter.com/X3YPYGXc8H
— مريم البسام (@MariamAlbassam) September 2, 2023
عندما يتجلّى .. #كركلا
على صوت الريّس #ملحم_زين
في عرس الاحبة..
الزميلة تيما زلزلي ونيبال بكاسيني
ابن صديق الصحافة الاصيلة والوفية لحروفها الابجدية والسياسية : جورج بكاسيني
الف مبروك صديقي pic.twitter.com/X3YPYGXc8H