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فنون ومشاهير

نجمة عربية تنعى والد دودي الفايد: "إنسان غالي في قلب عائلتي الصغيرة"

Lebanon 24
03-09-2023 | 04:00
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نعت الفنانة شريهان رجل الأعمال الملياردير محمد الفايد، وكتبت عبر حسابها بموقع "إكس": "رحل إنسان غالي في قلب عائلتي الصغيرة، الصديق، الأب، الجد والمعلم".

وتابعت: "اللهمَّ اغفر له، وارحمه، وثبته عند السُّؤال.إنا لله وإنا إليه راجعون. رجل الأعمال المصري محمد الفايد".
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وتوفي محمد الفايد، رئيس "هارودز" السابق عن عمر ناهز 94 عاماً، بنفس ذكرى وفاة ابنه دودي والأميرة السابقة ديانا، واقيمت مراسم صلاة الجنازة عليه في لندن.
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