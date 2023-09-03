نجمة عربية تنعى والد دودي الفايد: "إنسان غالي في قلب عائلتي الصغيرة"

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نعت الفنانة شريهان رجل الأعمال الملياردير محمد الفايد، وكتبت عبر حسابها بموقع "إكس": "رحل إنسان غالي في قلب عائلتي الصغيرة، الصديق، الأب، الجد والمعلم".وتابعت: "اللهمَّ اغفر له، وارحمه، وثبته عند السُّؤال.إنا لله وإنا إليه راجعون. رجل الأعمال المصري محمد الفايد".وتوفي محمد الفايد، رئيس "هارودز" السابق عن عمر ناهز 94 عاماً، بنفس ذكرى وفاة ابنه دودي والأميرة السابقة ديانا، واقيمت مراسم صلاة الجنازة عليه في لندن.