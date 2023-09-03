نشرت صورة برفقة زوجها فادي الهاشم... هكذا احتفلت نانسي عجرم بعيد زواجها الـ15

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بالذكرى الـ15 لزواجها، ونشرت صورة للمناسبة ظهرت فيها وهي تُمسك بيد زوجها فادي الهاشم، بينما يسيران مع بعضهما جنباً إلى جنب.

وقالت نانسي: "15 سنة من الحب ولا نزال جنباً إلى جنب".