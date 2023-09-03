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فنون ومشاهير

نشرت صورة برفقة زوجها فادي الهاشم... هكذا احتفلت نانسي عجرم بعيد زواجها الـ15

Lebanon 24
03-09-2023 | 06:17
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احتفلت الفنانة نانسي عجرم بالذكرى الـ15 لزواجها، ونشرت صورة للمناسبة ظهرت فيها وهي تُمسك بيد زوجها فادي الهاشم، بينما يسيران مع بعضهما جنباً إلى جنب.
 
وقالت نانسي: "15 سنة من الحب ولا نزال جنباً إلى جنب".
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نانسي عجرم

فادي الهاشم

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