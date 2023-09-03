آخر ظهور لجورجينا رزق... هكذا أصبحت (صورة)

شارك طبيب التجميل روي مطران متابعيه عبر إنستغرام، صورة ظهر فيها برفقة جورجينا رزق، ملكة جمال لبنان والكون، في أحدث ظهور لها عبر منصات "السوشيال ميديا" بعد غياب طويل.



وعلّق مطران على الصورة بالقول: "الجمال الأبدي.. ملكة جمال الكون: جورجينا رزق". (فوشيا)

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