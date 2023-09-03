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فنون ومشاهير

آخر ظهور لجورجينا رزق... هكذا أصبحت (صورة)

Lebanon 24
03-09-2023 | 08:00
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شارك طبيب التجميل روي مطران متابعيه عبر إنستغرام، صورة ظهر فيها برفقة جورجينا رزق، ملكة جمال لبنان والكون، في أحدث ظهور لها عبر منصات "السوشيال ميديا" بعد غياب طويل.

وعلّق مطران على الصورة بالقول: "الجمال الأبدي.. ملكة جمال الكون: جورجينا رزق". (فوشيا)
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جورجينا رزق برفقة الدكتور روي مطران
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