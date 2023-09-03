عاصر أبرز الفنانين... وفاة الموسيقار أمين الخياط عن 87 عاماً

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نعت نقابة الفنانين السوريين الموسيقار أمين الخياط الذي وافته المنية اليوم الأحد عن عمر ناهز 87 عاما.درس الخياط في الكلية العلمية الوطنية بدمشق وطغى شغفه بالموسيقا على تحصيله الأدبي والعلمي فدرس في المعهد الموسيقي الشرقي واختص في العزف على آلة القانون.عزف الخياط على آلة القانون عندما كان طالبا في المعهد الموسيقي أمام أم كلثوم لدى زيارتها لدمشق في خمسينيات القرن الماضي فأبدع وطربت أم كلثوم وأثنت عليه وهنأته على عزفه.وبعد تخرجه وجد نفسه بين أساطير العزف كعمر النقشبندي وياسين العاشق وبدأ خطواته الأولى مع المطربة سعاد محمد في أوائل أغانيها ثم لحن لمها الجابري وسحر ومحمد خيري حتى أنشأ فرقة الأوتار الذهبية التي كانت تضاهي فرق العزف الشهيرة آنذاك ليسافر بعدها في جولة أوروبية أغنت تجربته الموسيقية.ولحن الخياط لكثير من المطربين أشهرهم صباح فخري ومصطفى نصري وسمير حلمي وفهد بلان وموفق بهجت وفؤاد حجازي وشادي جميل وخلدون حناوي. (روسيا اليوم)