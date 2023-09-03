مغني راب شهير يضرب ممثلة بالميكروفون ويصيبها في رأسها خلال حفله.. وصور تكشف جروحها

أصاب مغني الراب الأميركي الشهير فيفتي سنت الممثلة ومقدّمة البرامج بريهانا مونيغين في رأسها، بعد أن قام بإلقاء ميكروفون الغناء عليها خلال حفل أحياه على مسرح "Crypto.com" أرينا في لوس أنجلوس.



وتقدمت مونيغين ببلاغ إلى الشرطة بعد إصابة بليغة في رأسها ضد المغني بتهمة الضرب العمد.



وقالت الضحية رجال الشرطة بأن 50 شخصاً من الحضور نظروا إليها مباشرة قبل قيام مغني الراب الأميركي برمي الميكروفون عليها لذلك على الأقل، وفقاً لها فإن 50 شخصاً عرفوا أنها كانت تقف هناك.

Damn, wth happened at his show tonight in LA that made 50 Cent throw a mic at someone in the crowd like this 😳 pic.twitter.com/UogVxzc7PU — nat 🪬 (@habibiting) September 1, 2023 Advertisement

وكان فيفتي سنت قد واجه مجموعة من الأخطاء التقنية في الميكروفونات التي كانت تُعطى له على المسرح أثناء أدائه، ما أثار غضبه ورمى أحدها على الجمهور بقوة فأصاب بريهانا مونيغين بشكل مباشر.