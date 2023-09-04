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فنون ومشاهير

بسبب ألفاظ وإيحاءات غير أخلاقية.. منع فنانة لبنانية من الغناء في مصر وهذا ما حصل في حفلها هناك

Lebanon 24
04-09-2023 | 00:20
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تسببت الفنانة اللبنانية سارة زكريا بأزمة كبرى في مصر، حينما أحيت حفلا غنائيا بمنطقة الساحل الشمالي، قبل أكثر من أسبوع، لكن اندماجها في الحديث تسبب في الكثير من المتاعب.

حيث أطلقت سارة "لفظا خارجا" خلال تفاعلها مع الجمهور، بعد تقديم واحدة من أشهر أغانيها "وهي تيجي نتجوز بالسر"، وهو الأمر الذي تسبب في إيقافها عن الغناء وإحالتها للتحقيق من قبل نقابة الموسيقيين المصرية.
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نقابة الموسيقيين في مصر أصدرت بيانا، أمس الأحد، للإعلان عن القرارات المتخذة تجاه الفنانة اللبنانية، بعد الانتهاء من التحقيق معها في مقر النقابة.

وانتهت النقابة إلى مجموعة من القرارات، أولها منع تصاريح الغناء الخاصة بها في مصر، بسبب ما بدر منها في حفل الساحل الشمالي، وانحرافها بالجمهور انحرافا أخلاقيا من خلال ألفاظ وإيحاءات جنسية تخرج عن القيم المصرية والعربية والأخلاقيات العامة.

كما غرمت النقابة منظم الحفلات ياسر الحريري 100 ألف جنيه مصري (نحو 3 آلاف دولار)، بعد استقدامه زكريا ومعرفته المسبقة بتاريخ خروجها عن تقاليد المسرح وتفاعل الجمهور معها في ذلك.

ولم تكتف النقابة بما حدث، بل قررت التحقيق مع مدير المطعم المتواجد بمنطقة الساحل الشمالي، لمعرفة ظروف وملابسات الخروج عن النص خلال الحفل، ومدى اتخاذ الإجراءات القانونية النقابية تجاه ما حدث.(العربية)


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