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فنون ومشاهير

ظهر وهو مُمدد على سرير المُستشفى.. مُذيع الـ OTV يتعرّض لوعكة صحية (صورة)

Lebanon 24
04-09-2023 | 00:53
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انتشرت صورة للمذيع ومقدم البرامج في قناة الـ OTV سيرج أسمر ظهر فيها وهو ممدد على سرير المستشفى، من دون معرفة تفاصيل الوعكة الصحية التي ألمت به.

وتمنى زملاء سيرج والجمهور الشفاء العاجل له.
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يُذكر ان سيرج هو مُعد ومقدم برنامج NEXT على شاشة الـ OTV.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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