إبنة رئيس عربيّ سابق... شاهدوا آخر ظهور لزوجة ملحم زين الجميلة (صور)

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لتماني زوجة الفنان ملحم زين.



وقد ظهرت تماني برفقة زوجها، خلال مناسبة إجتماعيّة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تماني هي إبنة علي سالم البيض الرئيس اليمني السابق.