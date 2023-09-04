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فنون ومشاهير

أفرا ساراتش أوغلو تهرب بسبب حبيبها

Lebanon 24
04-09-2023 | 11:00
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قبل ساعات، تصدر إسم أفرا ساراتش أوغلو ومارت ديمير الترند في تركيا فور عرض البرومو الرسمي للموسم الجديد من مسلسل الطائر الرفراف والذي حقق أعلى نسب مشاهدة في تركيا خلال عرض حلقات موسمه الأول. والبروم الذي ظهرت فيه أفرا ساراتش أوغلو بفستان زفاف، قد جعل الصحافة التركية تنشر العديد من الأخبار مجدداً حول علاقة البطلين، وهل سيتحول العمل إلى حقيقة ويعلن الثنائي أفرا ومارت زواجهما قريباً؟
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بمجرد ان تواجدت أفرا في أحد الشوارع القريبة من موقع تصوير مسلسل الطائر الرفراف بموسمه الجديد، أحاطتها كاميرات المصورين والصحفيين بدقائق.
وعند سؤالها عن علاقتها بمارت رمضان ديمير، لم تجد أفرا سوى الهرب ركضاً بعيداً عن الصحفيين؛ إذ نشرت المواقع التركية الإلكترونية، فيديو تظهر فيه وهي تجري بسرعة شديدة حتى لا يلاحقها الصحفيون بمجرد السؤال عن طبيعة علاقتهما سوياً في الفترة الحالية، وبعد العديد من الشائعات بين الإنفصال والعودة، وقد قالت "لم ولن أجيب أبداً عن هذه الأسئلة ولا تؤاخذوني الحلقة ستبدأ يجب أن أغادر سريعاً".

وقد بدأت أفرا تصوير مشاهد الموسم الثاني من المسلسل داخل مستشفى هاليس أغا. (نواعم) 
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