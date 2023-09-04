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فنون ومشاهير

فيديو يرصد ما حدث خلال التحقيق مع سارة الزكريا في مصر.. وهي تعتذر

Lebanon 24
04-09-2023 | 09:15
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يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للمطربة اللبنانية سارة الزكريا خلال التحقيق معها من قبل نقيب الموسيقيين في مصر مصطفى كامل، وذلك على خلفية الضجة التي حدثت بسبب عبارات تلفظت بها زكريا خلال الحفل، واعتبرت خادشة للحياء.
 
واول من نشر الفيديو، كان نقيب الموسيقيين، الذي علق بالقول انّ النقابة لا تكترث بالمبررات التي قدمتها الفنانة اللبنانية. وظهرت الزكريا في الفيديو وهي تقول: "أنا لم أُسِئ لأحد، وأحترم الشعب المصري وكل الشعوب، وأحترم نقابة الفنانين التي أعطتني التصريح، وإذا كان قد خرج مني شيئا بدون انتباه أو وعي ويصل إلى هذه المرحلة، فأنا أعتذر، وإن شاء الله لن أتلفظ بأي شيء مثل ذلك مستقبلا". 
 
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ورغم اعتذارها اصدرت النقابة قرارا بايقافها نهائيا عن الغناء في مصر. وكانت سارة قد سألت الجمهور في حفلها إن إن كان قد تناول برشاما (مخدرات). (رصد: لبنان 24) 
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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