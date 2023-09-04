فيديو يرصد ما حدث خلال التحقيق مع سارة الزكريا في مصر.. وهي تعتذر

يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للمطربة اللبنانية سارة الزكريا خلال التحقيق معها من قبل نقيب الموسيقيين في مصر مصطفى كامل، وذلك على خلفية الضجة التي حدثت بسبب عبارات تلفظت بها زكريا خلال الحفل، واعتبرت خادشة للحياء.

واول من نشر الفيديو، كان نقيب الموسيقيين، الذي علق بالقول انّ النقابة لا تكترث بالمبررات التي قدمتها الفنانة اللبنانية. وظهرت الزكريا في الفيديو وهي تقول: " أنا لم أُسِئ لأحد، وأحترم الشعب المصري وكل الشعوب، وأحترم نقابة الفنانين التي أعطتني التصريح، وإذا كان قد خرج مني شيئا بدون انتباه أو وعي ويصل إلى هذه المرحلة، فأنا أعتذر، وإن شاء الله لن أتلفظ بأي شيء مثل ذلك مستقبلا".

#تفاعلكم | رغم اعتذارها، نقابة الموسيقيين تمنع اللبنانية، #سارة_الزكريا، من الغناء في #مصر بعد حفلها الأخير. سارة في الحفل سألت جمهور حفلتها إن تعاطى مخدرات واستخدمت ألفاظا وصفت بأنها "خادشة". النقيب نشر فيديو من التحقيق معها وقال إن النقابة "لا تكترث بالمبررات التي قدمتها". pic.twitter.com/tNYbmnpixr — العربية - #تفاعلكم (@tafa3olcom) September 4, 2023 Advertisement

ورغم اعتذارها اصدرت النقابة قرارا بايقافها نهائيا عن الغناء في مصر. وكانت سارة قد سألت الجمهور في حفلها إن إن كان قد تناول برشاما (مخدرات). (رصد: لبنان 24)