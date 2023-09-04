السيارة تحطمت بالكامل.. مدير أعمال فنان شهير ينجو من الموت (فيديو وصور)

تعرّض تامر يحيى، مدير أعمال الفنان المصري تامر حسني، لإصابات خطيرة جراء حادث سير مروّع على طريق مدينة العلمين الجديدة، ظهر يوم الجمعة الفائت، كاد يودي بحياته هو والسائق الذي كان برفقته.

Advertisement

وأسفر الحادث عن تحطُّم السيارة التي كان يستقلها يحيى برفقة سائقه "محمد" بالكامل، وإصابته بكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم، وقد أصيب السائق بكدمات بسيطة، وفق منشور شاركه يحيى عبر حسابه في "فيسبوك".

وروى يحيى تفاصيل الحادث، موضحاً أن السائق فوجئ أثناء سيرهما في منتصف طريق وادي "النطرون" لدى عودتهما من العلمين، بسيارة نقل تقف في الاتجاه المعاكس؛ ما أدى إلى الاصطدام بها بقوة شديدة، وتحطُّم سيارتهما.

وأشار إلى أن صاحب السيارة النقل، فرّ من موقع الحادث بسرعة؛ لإدراكه الخطأ الذي ارتكبه، فيما ظل هو والسائق داخل السيارة المحطمة فترة تزيد على الـ15 دقيقة، لافتاً إلى أن الدماء كانت تغرق السيارة.