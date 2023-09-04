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فنون ومشاهير

بعد الرسالة المسيئة.. عمرو سعد يتدخل بقضية طلاق شقيقه وعلياء بسيوني

Lebanon 24
04-09-2023 | 23:00
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تستمر تداعيات أزمة طلاق الفنان المصري أحمد سعد ومصممة الأزياء علياء بسيوني، بعد أن كشفت آخر الأنباء عن تدخل شقيقه الممثل عمرو سعد في القضية.
 
ووفقاً للمعلومات، تواصل عمرو مع بسيوني وطالبها بحذف الرسالة التي نشرتها عبر حسابها في إنستغرام، والتي هاجمت فيها شقيقه سعد وأهانته ثم أعلنت فيها انفصالها عنه.
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واعتبر عمرو سعد رسالة بسيوني مسيئة بحق شقيقه، ودعاها لعدم كتابة مثل هذه الأشياء على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم انتهاء العلاقة مع شقيقه بشكل رسمي.
 
وكانت "بسيوني" قد كتبت عبر إنستغرام: "الحمد لله على كل شيء.. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ.. وحابة أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا، وتدمير أسرتنا".

وأضافت: "وعشان المشوار إللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي.. شكرًا على توقيتك الجميل، وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل، وخروجات، وبعدها شغلك".

وأردفت بسيوني: "أكبر شكر على المقلب إللي أنا أخذته في العلاقة دي، وإللي كنت فاهمة إنه لها قيمة، ببني وبضحّي وبتنازل عشانها، وأنت طلّعتها ولا تسوى، وربنا معايا أنا وبناتي في إللي جاي، وينتقم منك، ويديلك على قد كل حاجة حصلت".
المصدر: فوشيا
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