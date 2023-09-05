بعد وفاته أمس بحادث مأساوي.. خطيبة ابن زين الأتات السابقة الممثلة الشهيرة تبكيه بتأثر (صور)

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توفي أمس الإثنين الشاب علي الأتات إبن خبير الاعشاب زين الأتات في مستشفى كليمنصو الطبي في بيروت متأثرا بالاصابة التي لحقت به منذ ايام.وكان علي الاتات (31 عاما) ادخل منذ 5 ايام إلى غرفة العناية الفائقة في مستشفى كليمنصو الطبي بيروت، بعد تعرضه لحادث مروع في منطقة فردان، حيث انقلبت به دراجة "بغي" كان يقودها، واصطدم رأسه بحافة الرصيف.وفي هذا الإطار، علّقت الممثلة رنين مطر على خبر وفاة علي، الذي كان خطيبها السابق، اذ نشرت ورقة النعوة عبر خاصية "الستوري" على صفحتها عبر انستغرام، والتي ذكر فيها انه سيصلى على جثمان الراحل اليوم الثلاثاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر في روضة الامام الهادي - الاوزاعي، ويوارى الثرى في الجبانة.