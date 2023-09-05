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فنون ومشاهير

بعد وفاته أمس بحادث مأساوي.. خطيبة ابن زين الأتات السابقة الممثلة الشهيرة تبكيه بتأثر (صور)

Lebanon 24
05-09-2023 | 03:20
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توفي أمس الإثنين الشاب علي الأتات إبن خبير الاعشاب زين الأتات في مستشفى كليمنصو الطبي في بيروت متأثرا بالاصابة التي لحقت به منذ ايام.

وكان علي الاتات (31 عاما) ادخل منذ 5 ايام إلى غرفة العناية الفائقة في مستشفى كليمنصو الطبي بيروت، بعد تعرضه لحادث مروع في منطقة فردان، حيث انقلبت به دراجة "بغي" كان يقودها، واصطدم رأسه بحافة الرصيف.
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وفي هذا الإطار، علّقت الممثلة رنين مطر على خبر وفاة علي، الذي كان خطيبها السابق، اذ نشرت ورقة النعوة عبر خاصية "الستوري" على صفحتها عبر انستغرام، والتي ذكر فيها انه سيصلى على جثمان الراحل اليوم الثلاثاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر في روضة الامام الهادي - الاوزاعي، ويوارى الثرى في الجبانة.
 
 
كما شاركت رنين صورة للراحل علي، ارفقتها بتعليق كتبت فيه "ملاكي".
 
 
 
علي سبق ان تعرض في السنوات الماضية للخطف، وأفرج عنه مقابل فدية مالية، وهو عرف بأخلاقه الطيبة، وهو مقرب من شخصيات لامعة تحت الأضواء.(الجديد)

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