فنانة شهيرة تستغيث من وزارة الثقافة.. لهذا السبب

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في استجابة سريعة لما نشرته وسائل اعلامية حول استغاثة الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي بوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، بسبب طلبها تركيب لوحة جديدة باسم زوجها الإعلامي الراحل حمدي قنديل، والتي كُتب عليها "هنا عاش حمدي قنديل" على مدخل العمارة الخاصة به في مصر الجديدة، بعدما سرقها لصوص، كشف مصدر من وزارة الثقافة أن الوزيرة وجّهت بالإسراع في تلبية طلب الفنانة الكبيرة وتركيب لوحة جديدة باسم الإعلامي الراحل مكان تلك التي سُرقت.وأكد المصدر أن اللوحة الجديدة سوف تكون ذات مواصفات خاصة حتى لا تُسرق مرة أخرى، كما تعمل الوزارة على إعادة كل لوحات رموز الفن التي سُرقت.