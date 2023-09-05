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فنون ومشاهير
فنانة شهيرة تستغيث من وزارة الثقافة.. لهذا السبب
Lebanon 24
05-09-2023
|
08:00
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في استجابة سريعة لما نشرته وسائل اعلامية حول استغاثة الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي بوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، بسبب طلبها تركيب لوحة جديدة باسم زوجها الإعلامي الراحل حمدي قنديل، والتي كُتب عليها "هنا عاش حمدي قنديل" على مدخل العمارة الخاصة به في مصر الجديدة، بعدما سرقها لصوص، كشف مصدر من وزارة الثقافة أن الوزيرة وجّهت بالإسراع في تلبية طلب الفنانة الكبيرة وتركيب لوحة جديدة باسم الإعلامي الراحل مكان تلك التي سُرقت.
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وأكد المصدر أن اللوحة الجديدة سوف تكون ذات مواصفات خاصة حتى لا تُسرق مرة أخرى، كما تعمل الوزارة على إعادة كل لوحات رموز الفن التي سُرقت.
وكانت نجلاء فتحي قد أطلقت صرخة استغاثة إلى وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، بعد أن سرق لصوص لوحة باسم زوجها الكاتب الكبير حمدي قنديل، والتي عُلّقت منذ سنوات على مدخل العمارة التي أمضيا فيها أجمل سنوات عمرهما في شارع الميرغني بمصر الجديدة، وقد كُتب عليها: "هنا عاش حمدي قنديل".
وحرّرت ابنة نجلاء فتحي محضراً في قسم شرطة مصر الجديدة بسرقة اللوحة، فيما أرسلت الفنانة الكبيرة طلباً إلى وزيرة الثقافة للإسراع بتركيب لوحة جديدة مكانها تحمل اسم الراحل حمدي قنديل. (لها)
المصدر: لها
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