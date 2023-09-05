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فنون ومشاهير

ماجد الكدواني يُظهر الوجه الآخر من شخصيته.. ويبكي!

Lebanon 24
05-09-2023 | 11:00
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أثار النجاح الكبير، الذي لايزال يحققه الفنان المصري ماجد الكدواني، على صعيد السينما والدراما، فضول الناس واهتمامهم به أكثر، ما دفع الفنانة إسعاد يونس إلى استضافته في برنامجها الحواري "صاحبة السعادة"، حيث كشفت عن الوجه الآخر للكدواني.
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وظهر ماجد الكدواني، الذي نال، مؤخراً، "جائزة أفضل ممثل دور أول"، عن دوره في مسلسل "موضوع عائلي"، من مهرجان القاهرة للدراما، الذي يترأسه الفنان يحيى الفخراني، في الحلقة، بسيطاً متواضعاً، كما هو معروف عنه في الوسطين الفني والإعلامي، ولم ينسَ أصحاب الفضل عليه في مشواره الفني، مبيناً أن إسعاد يونس كانت من أبرز الداعمين له فنياً، من خلال إنتاجات شركتها الفنية.
 

وأشار الكدواني، خلال اللقاء، إلى أن غايته في الحياة هي المحبة، وهو ما لمسه من زملائه في حفل زفاف نجله يوسف، الذي حضره رامي إمام وكريم عبدالعزيز وهاني رمزي وشيرين رضا وريهام عبدالغفور وأحمد الجنايني، وبيّن الكدواني: "أنا لم أغصب أحد على حضور الحفل، وتفاجأت بحضورهم وكنت سعيداً بهم، حيث لمست حباً حقيقياً منهم، وقال لي كريم عبدالعزيز إنه يحتفي بابنه، كما أن أحمد الجنايني عوض غيابي وانشغالي بتصوير فيلم (أبو نسب)، في التجهيز لحفل الزفاف".



وحول علاقته بأبنائه، كشف الكدواني أن يوسف وساندرا، هما نقطة ضعفه في الحياة، ويعدهما هدية ونعمة كبيرة، حيث ظهر الفنان متأثراً والدموع في عينيه، عندما فاجأته إسعاد يونس بقدوم ابنته ساندرا، ودخولها الاستديو وهي تغني بصوتها أغنية "بنت أبويا". (زهرة الخليج) 


المصدر: زهرة
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