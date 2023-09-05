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فنون ومشاهير

محمود نصر يكشف.. من تشبه فتاة احلامه "عليا" او "فاي"؟

Lebanon 24
05-09-2023 | 09:20
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أعرب الفنان السوري محمود نصر عن سعادته بالنجاح الذي يحققه مسلسل "كريستال"، والأصداء التي تصله من المشاهدين، مؤكدًا أن ردود الفعل في نهاية كل حلقة تعوّض طاقم المسلسل عن الجهد وتعب العمل والتصوير.

وقال في بث مباشر عبر منصات السوشيال ميديا، إن رأي البعض بوسامته وإنها سبب نجاح العمل أمر لا يغضبه؛ لأنه متيقن أن النجاح والاجتهاد هما السبب الحقيقي، وأن جمال الشكل والانبهار به سيختفي بعد فترة قصيرة.
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وأشار محمود نصر إلى أن "جواد" الشخصية التي يجسدها بمسلسل "كريستال"، تشبه شخصيته الحقيقية إلى حد ما.. لكنه لا يمتلك الرومانسية بالدرجة ذاتها التي يقدّمها، فهو "شخص محب ومتسامح ويقدّس الحب، ولكنه ليس رومانسيًّا"، على حد قوله.

وبين أن مواصفات فتاة أحلامه لا تشبه شخصيتي "عليا" ولا "فاي"، كما إنه لا يفكر بالصفات لأنه يهتم بالحب أكثر. (فوشيا) 
المصدر: فوشبا
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