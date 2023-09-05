فنان شهير يكشف عن إصابته بمرض خطير.. هذه حالته الصحية الآن

كشف الفنان إسماعيل فرغلي عن أمر مفاجئ حصل معه خلال تصويره مسلسل "مكتوب عليا" مع الفنان أكرم حسني، والذي عُرض في موسم رمضان قبل الماضي.



وقال فرغلي: "جالي ورم في زوري وربنا نجاني منه، كان على أحبالي الصوتية ووقتها كنت بصوّر مسلسل "مكتوب عليا". رحت لدكتور صاحبي قالي إنت كويس بس في حباية صغيرة بس طالعة، وقالي أشوف الغدة، وعملت إشاعة على الغدة وقالوا في وشي ورم ولازم تشيله".

Advertisement



وتابع: "قلت إني بصور مسلسل، قالولي حياتك ولاّ المسلسل؟ فربنا كرمني بدكتور محترم قالي خلّص مسلسلك وعيد ونعملها، لما دخلت المستشفى قولت لمراتي مفيش مخلوق يقولي سلامتك ولا حد يكلمني سبيني مع اللي خلقني؛ لأن قالوا لي الورم كبير على الأحبال الصوتية فلو مفيش دكتور كويس الأحبال الصوتية ممكن تتشال.. لما فوقت من العملية كنت خايف أتكلم ملقيش صوتي فقلت الحمد لله وأنا مكنتش أعرف صوتي راح ولا طلع ولا إيه لحد بعدها بأسبوع بنشوف المرض ده طلع حميد الحمد لله، وكنت بصلّي وأنا مكسوف ادعي بقول لربنا كفاية اللي أنت عملته معايا".



وعن علاقته بزوجته، قال فرغلي: "مراتي دي بقالي معاها 26 سنة، ويعني مش لاقي حاجة تستاهل أقول عليها إيه، كتّر خيرها وبقول للناس تدعيلها ربنا يشفيها لأن دي الرزق اللي بجد".



وختم حديثه قائلا: "أنا ربنا مدنيش فلوس بس اداني اللي أحسن من الفلوس؛ لأن ممكن يكون معاك مليارات ومتعرفش تعيش، أنا بجنيه بعيش بألف بعيش مفيش برضوا بعيش، وهي عمرها ما طلبت الطلاق مرة بس قالتلي كلمة وجّعتني أوي يوم قالتلي أنا قلبي وجعني من قلة الفلوس".