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فنون ومشاهير

بعد 18 عاماً.. "رولينغ ستونز" يعود في ألبوم جديد!

Lebanon 24
05-09-2023 | 16:00
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يعود فريق "رولينغ ستونز" لموسيقى الروك أند رولز في ألبوم جديد بعد 18 عاماً من صدور آخر ألبوم للفرقة عام 2005 بعنوان "A Bigger Band".
 
وخلال اعلان ترويجي للقاء حصري مع الفريق مع الإعلامي الأميركي جيمي فالون، ظهر فالون في الفيديو الذي نشره على منصة إكس، أثناء تلقيه اتصالاً عبر هاتف أسود قديم الطراز، عليه شعار الفريق، ويُبلغه المتصل عن موعد اللقاء مع "رولينغ ستنونز" يوم غدٍ الأربعاء 6 أيلول.
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وكشف فالون أن عنوان الألبوم المقبل هو Hackney Diamonds.
 
 
هذا ولفتت مجلة "فارايتي" إلى أنّ اللقاء سيكون ببث حصري مباشرة على يوتيوب، من منطقة هاكني شرق العاصمة البريطانية لندن. وسيجمع 3 من أعضاء الفرقة: ميك جاغر، كيث ريتشاردز ورون وود.

وأوضحت المجلة أن الحملة التشويقية التي عرضت شعار الفريق على المباني الكبرى في نيويورك، لوس أنجلوس، لندن، باريس وغيرها من المدن حول العالم، ستصبح واقعاً، لأن بث اللقاء على يوتيوب سيكون على مستوى عالمي بنفس التوقيت.
 
كما اشارت المجلة إلى أن الفريق سجل أغاني الألبوم خلال سنوات متباعدة منها "البلوز" التي صدرت عام 2016، ولم تحقق النجاح. وسيكون الألبوم هو أول إصدار للفريق منذ وفاة أحد أعضائه تشارلي واتس عام 2021، وهو العضو المؤسِّس الذي شارك في آلاف الحفلات الموسيقية للفرقة باستثناء واحدة، وكل أغنية مسجلة، منذ تأليف الفريق عام 1962.
 
 
وكان الفريق قد أصدر بياناً تشويقياً مختصراً، أمس الإثنين، أعلن فيه عن لحظة عالمية من قلب مدينة هاكني البريطانية، ستتم مشاركتها مع المعجبين حول العالم عبر يوتيوب.
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