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فنون ومشاهير

هل سيشارك جوني ديب في الجزء السادس من قراصنة الكاريبي؟

Lebanon 24
05-09-2023 | 23:00
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بعد 6 سنوات من إصدار الجزء الأخير من سلسلة قراصنة الكاريبي، تم الكشف عن تفاصيل جديدة حول الجزء السادس المنتظر من السلسلة.

وفي مقابلة حديثة مع "لوس أنجلوس تايمز"، كشف الكاتب كريغ مازن عن قصة الجزء السادس من قراصنة الكاريبي والتي شارك في كتابتها مع تيد إليوت.
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ولفت كريغ إلى أن العمل في الفيلم الذي اشترت ديزني قصته بالفعل، قد تم تعليقه بسبب إضراب هوليوود المستمر، لافتاً الى أن عرض الفيلم السادس في السلسلة يختلف تماماً عن الأجزاء التي رأيناها بالفعل.

وكان مستقبل السلسلة غير مؤكد، بعد الأداء المخيب لفيلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales على شباك التذاكر.
 
الفيلم الذي يعتبر خيبة أمل نقدية وتجارية على حد سواء، هو حالياً الأقل دخلاً للسلسلة محلياً وثاني أقل دخل في جميع أنحاء العالم. وإلى جانب ذلك، فإن الخلافات القانونية المحيطة بجوني ديب بسبب زوجته السابقة، آمبر هيرد، التي اتهمته بالعنف المنزلي، جعلت سفينة السلسلة تجري في مياه متلاطمة.

ومع فوز جوني ديب في المعركة القانونية الأخيرة ضد آمبر هيرد، كشف منتج السلسلة جيري بروكهايمر، أنه سيستعيد جوني ديب في دور جاك سبارو، مشيراً الى أن العمل خلف الكواليس قد بدأ بالفعل.
 
 
ومع ذلك، فإن عودة ديب إلى السلسلة لا تزال غير مؤكدة حيث أعرب الممثل عن اهتمامه بالظهور في مشاريع خارج هوليوود.
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