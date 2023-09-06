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فنون ومشاهير

مُراسل الـ MTV ينجو من الموت.. تعرّض لحادث سير مروع وسيارته تحطمت بالكامل (صورة)

Lebanon 24
06-09-2023 | 00:21
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نشر المُراسل في قناة الـ mtv آلان درغام صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.

وكشف درغام من خلال الصورة انه نجا من حادث سير مروع، حيث ظهرت سيارته محطمة بالكامل.

وعلّق درغام على الصورة بالقول: "الله باركني ببداية جديدة وحياة جديدة."
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