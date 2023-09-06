Advertisement

فنون ومشاهير

نادين الراسي تُفاجئ الجمهور: ظهرت مع طليقها.. و"مولعتا" رقصاً! (صور)

Lebanon 24
06-09-2023 | 01:54
A-
A+
Doc-P-1104563-638295875012355075.png
Doc-P-1104563-638295875012355075.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الممثلة نادين الراسي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت نادين في الصورة مع طليقها حاتم حدشيتي وابنهما مارك وذلك بمناسبة عيد ميلاد طليقها، وظهروا معا وهم يقطعون قالب الحلوى.
Advertisement
 
 
 
 

وعلّقت نادين على الصورة بالقول:" الله يحميلي ياكن وعقبال المية أبو مارك".

كما نشرت نادين صورا عبر خاصية "الستوري" ظهرت فيها وهي تحتفل بعيد ميلادها برفقة الصحافي ايلي مرعب ، وظهرا وهما يرقصان فرحا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وكانت نادين احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الـ 44 ونشرت صورا جريئة ظهرت فيها باللون الذهبي على شاطئ البحر.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:35 | 2023-09-06
02:46 | 2023-09-06
00:21 | 2023-09-06
23:00 | 2023-09-05
16:00 | 2023-09-05
14:30 | 2023-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24