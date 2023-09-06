نشرت الممثلة نادين الراسي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت نادين في الصورة مع طليقها حاتم حدشيتي وابنهما مارك وذلك بمناسبة عيد ميلاد طليقها، وظهروا معا وهم يقطعون قالب الحلوى.

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وعلّقت نادين على الصورة بالقول:" الله يحميلي ياكن وعقبال المية أبو مارك".



كما نشرت نادين صورا عبر خاصية "الستوري" ظهرت فيها وهي تحتفل بعيد ميلادها برفقة الصحافي ايلي مرعب ، وظهرا وهما يرقصان فرحا. وعلّقت نادين على الصورة بالقول:" الله يحميلي ياكن وعقبال المية أبو مارك".كما نشرت نادين صورا عبر خاصية "الستوري" ظهرت فيها وهي تحتفل بعيد ميلادها برفقة الصحافي ايلي مرعب ، وظهرا وهما يرقصان فرحا.

وكانت نادين احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الـ 44 ونشرت صورا جريئة ظهرت فيها باللون الذهبي على شاطئ البحر.



