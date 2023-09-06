والداها من الصم والبكم.. فنانة لبنانية تكشف تعرضها للتحرش وحبيبها يرفض الزواج منها (فيديو)

ليلى عبدالله تتحدث بشجاعة عن تعرضها للتحرش من قبل ٣ أشخاص مختلفين لكنهم مقربين وعلى معرفة بوالديها، كانت طفلة في عمر ٦ سنوات، ٩ سنوات و ١١ سنة.. استغلوا إن والديها من فئة الصم والبكم، وإنهم ما راح يسمعون. pic.twitter.com/8SaBoMz0d0
— مـنـايـر (@manaerat) September 5, 2023
ليلى عبدالله تتحدث بشجاعة عن تعرضها للتحرش من قبل ٣ أشخاص مختلفين لكنهم مقربين وعلى معرفة بوالديها، كانت طفلة في عمر ٦ سنوات، ٩ سنوات و ١١ سنة.. استغلوا إن والديها من فئة الصم والبكم، وإنهم ما راح يسمعون. pic.twitter.com/8SaBoMz0d0
#ليلى_عبدالله
خلصت دموعي pic.twitter.com/GESzHgrueZ
— 93🦉🇸🇦 (@owll_4) September 6, 2023
#ليلى_عبدالله
خلصت دموعي pic.twitter.com/GESzHgrueZ