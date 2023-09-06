28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بسام كوسا يحمس الجمهور لمسلسله "الغريب".. وهذا موعد عرضه
Lebanon 24
06-09-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعود الفنان السوري، بسام كوسا، إلى الشاشة بعد غياب قسري، خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، إذ كان مقرراً عرض مسلسله "مال القبان"، الذي ينتمي لأعمال البيئة الشامية.
وعودة كوسا، الذي يعد من أبرز نجوم الفن السوري، تأتي من خلال مسلسل "الغريب"، الذي سيعرض ابتداءً من يوم غدٍ الخميس، على إحدى المنصات الرقمية، وقد حمس كوسا جمهوره لمتابعة المسلسل، بنشره على صفحته الرسمية على "إنستغرام" بوستر المسلسل، وعلق عليه: "جاهزين؟.. حكاية عيلة رح تنقلب بغلطة وحدة".
Advertisement
ويجتمع كوسا في العمل فنياً مع الفنانة فرح بسيسو للمرة الثانية، بعد 23 عاماً من لقائهما الأول في مسلسل "الزير سالم"، وأيضاً للمرة الثانية مع المخرجة صوفي بطرس، بعد اجتماعهما عام 2017 في فيلم "محبس".
ومسلسل "الغريب"، الذي يأتي في 12 حلقة فقط، يجمع - إضافة إلى كوسا وبسيسو وبطرس - كلاً من: سعيد سرحان، وجمال قبش، وساندي نحاس، وآدم الشامي، ومحمد عقيل، والمسلسل من تأليف الكاتبة لبنى حداد.
وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول "عامر"، الذي يقدم شخصيته بسام كوسا، الذي يهرب من السجن، محاولًا استعادة حياته السابقة، إلَّا أنه يدرك أن الانتقام من الأعداء يستلزم منه الدخول في شراكات مع الآخرين، تدفع بحياته إلى الخطر.
ويلف الغموض شخصية "عامر" طيلة أحداث المسلسل، فتارة نراه قاضياً يتمتع بسلطة كبيرة في إصدار الأحكام على المجني عليهم، وتارة أخرى نراه شخصاً ضعيفاً يسير في الأحياء الفقيرة، ويمتلك محلاً تجارياً. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُراسل الـ MTV ينجو من الموت.. تعرّض لحادث سير مروع وسيارته تحطمت بالكامل (صورة)
Lebanon 24
مُراسل الـ MTV ينجو من الموت.. تعرّض لحادث سير مروع وسيارته تحطمت بالكامل (صورة)
00:21 | 2023-09-06
06/09/2023 12:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية.. الفنانة الشهيرة تظهر على الشاطئ وهي ترقص مُبللة! (صورة)
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية.. الفنانة الشهيرة تظهر على الشاطئ وهي ترقص مُبللة! (صورة)
04:00 | 2023-09-06
06/09/2023 04:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة ضحيتها رجل وامرأة... هذا ما حصل داخل منتجع سياحيّ في جبيل
Lebanon 24
جريمة مروّعة ضحيتها رجل وامرأة... هذا ما حصل داخل منتجع سياحيّ في جبيل
07:13 | 2023-09-06
06/09/2023 07:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نسخة عن والده: "فهد" ابن جيسيكا عازار حديث الجمهور بوسامته.. شاهدوا آخر ظهور له (صور)
Lebanon 24
نسخة عن والده: "فهد" ابن جيسيكا عازار حديث الجمهور بوسامته.. شاهدوا آخر ظهور له (صور)
02:46 | 2023-09-06
06/09/2023 02:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عالم الزلازل الهولنديّ يُحذّر سكان 3 بلدان: كونوا في حالة تأهب
Lebanon 24
عالم الزلازل الهولنديّ يُحذّر سكان 3 بلدان: كونوا في حالة تأهب
09:34 | 2023-09-06
06/09/2023 09:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2023-09-06
ممثلة معروفة تروي تفاصيل سرقة فكرة برنامجها
13:10 | 2023-09-06
من داخل حوض السباحة.. مذيعة ال"أم تي في" السابقة تنشر صورة رومانسية مع زوجها!
10:53 | 2023-09-06
ستيفاني عطالله تنشر فيديو لكواليس "كريستال".. هكذا بدا باسل بعيدا عن التمثيل
08:00 | 2023-09-06
والداها من الصم والبكم.. فنانة لبنانية تكشف تعرضها للتحرش وحبيبها يرفض الزواج منها (فيديو)
07:51 | 2023-09-06
قريب مراسلة "الجديد" هزم المرض بعدما "لامس الموت": "طلع من المستشفى بخير وسلامة"
06:30 | 2023-09-06
إليسا كما لم ترونها من قبل... حملت مسدساً وأطلقت النار! (فيديو)
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
06/09/2023 21:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
06/09/2023 21:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
06/09/2023 21:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24