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فنون ومشاهير

بسام كوسا يحمس الجمهور لمسلسله "الغريب".. وهذا موعد عرضه

Lebanon 24
06-09-2023 | 11:00
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يعود الفنان السوري، بسام كوسا، إلى الشاشة بعد غياب قسري، خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، إذ كان مقرراً عرض مسلسله "مال القبان"، الذي ينتمي لأعمال البيئة الشامية.
وعودة كوسا، الذي يعد من أبرز نجوم الفن السوري، تأتي من خلال مسلسل "الغريب"، الذي سيعرض ابتداءً من يوم غدٍ الخميس، على إحدى المنصات الرقمية، وقد حمس كوسا جمهوره لمتابعة المسلسل، بنشره على صفحته الرسمية على "إنستغرام" بوستر المسلسل، وعلق عليه: "جاهزين؟.. حكاية عيلة رح تنقلب بغلطة وحدة".
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ويجتمع كوسا في العمل فنياً مع الفنانة فرح بسيسو للمرة الثانية، بعد 23 عاماً من لقائهما الأول في مسلسل "الزير سالم"، وأيضاً للمرة الثانية مع المخرجة صوفي بطرس، بعد اجتماعهما عام 2017 في فيلم "محبس".


ومسلسل "الغريب"، الذي يأتي في 12 حلقة فقط، يجمع - إضافة إلى كوسا وبسيسو وبطرس - كلاً من: سعيد سرحان، وجمال قبش، وساندي نحاس، وآدم الشامي، ومحمد عقيل، والمسلسل من تأليف الكاتبة لبنى حداد.
وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول "عامر"، الذي يقدم شخصيته بسام كوسا، الذي يهرب من السجن، محاولًا استعادة حياته السابقة، إلَّا أنه يدرك أن الانتقام من الأعداء يستلزم منه الدخول في شراكات مع الآخرين، تدفع بحياته إلى الخطر.
ويلف الغموض شخصية "عامر" طيلة أحداث المسلسل، فتارة نراه قاضياً يتمتع بسلطة كبيرة في إصدار الأحكام على المجني عليهم، وتارة أخرى نراه شخصاً ضعيفاً يسير في الأحياء الفقيرة، ويمتلك محلاً تجارياً. (زهرة الخليج) 
المصدر: زهرة
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