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فنون ومشاهير
شيرين عبد الوهاب تتقدّم ببلاغ الى النائب العام
Lebanon 24
06-09-2023
|
16:00
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تقدّمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ الى النائب العام يحمل الرقم 50638، ضد أحد الأشخاص يدعى محمد أسامة محمود حسنين الشاعر، وشهرته محمد الشاعر، اتّهمته فيه بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها في "يوتيوب" من دون علمها أو أخذ موافقتها، بالإضافة إلى نشره العديد من أعمالها الغنائية عبر هذه المواقع والتربّح منها.
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وأكدت شيرين في بلاغها أن المشكو في حقه استولى على كل مواقعها الإلكترونية، واستغلّ تلك المواقع لنشر أغانيها الخاصة موهماً جميع المشاهدين بأنها هي التي تنشر الأغاني على تلك المواقع، وذلك من دون أن يحصل منها على تصريح، مما سبّب لها أضراراً جسيمة، وأدى في إحدى المرات الى صدور حكم عليها بالتعويض، لنشر المشكو في حقه أغاني تخص تعاقدها مع شركة "روتانا"، كما أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها في موقع "يوتيوب"، لدرجة أنها لم تعد تستطيع التعامل مع الموقع. (لها)
المصدر: لها
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