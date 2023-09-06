Advertisement

فنون ومشاهير

ممثلة معروفة تروي تفاصيل سرقة فكرة برنامجها

Lebanon 24
06-09-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1104768-638296244756476651.jpeg
Doc-P-1104768-638296244756476651.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إتهمت الممثلة ومصممة الأزياء دانا حمدان، أحد الأشخاص بسرقة فكرة برنامج خاص بها، مشيرة إلى أنها عرضته عليه منذ عام، ليرفضه ويؤكد لها عدم نجاحه.

 
وكتبت حمدان عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام": "كنت بحضر من سنة حلقات لبرنامج يجمع الفنانين بحيواناتهم الأليفة بحكم حبي للحيوانات، وطبعا قلت الفكرة لكذا حد بحكم التحضيرات، وللأسف حصلت ظروف خلتني مش عارفة أعملها".
Advertisement

 
وأكدت أن الفكرة تمت سرقتها منها، قائلة: "ودلوقتي حد أنا حقول سرق الفكرة مش صدفة وعملها على موقع معروف وبقول سرقها علشان أنا متاكده بشك كامل بل واثقة ثقة عمياء إنهم ماكنوش حيفكرو بالفكرة دي ولا بعد سنين ضوئية".

وأضافت حمدان: "والفكرة عندي في presentation من سنتين وعرضتها على رعاة كثر وطبعا تقالي مش حتنجح".

وأشارت إلى أن عددا من زملائها لم يدعموا الفكرة وتجاهلوها: "تم التواصل مع كل فنانين اللي بيحبو الحيوانات علشان يكونوا ضيوف معايا وكلهم مهتموش ومافيش حد دعم الفكرة ولا وأحد، ومنهم طبعا اللي تجاهل ومردش فبقلهم كلهم شكرا".

 
واختتمت حمدان منشورها، قائلة: "بس أنا عارفة ليه مش حتنجح معايا علشان انا دانا لوحدي مافيش زيد وعبيد وغيره يسند ويدعم ويخليها تنجح، زعلانة جدا ومنه لله اللي خد الفكرة، وربنا بإذن الله حيحرقه بجاز وسخ زيه".
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-09-06
16:00 | 2023-09-06
13:10 | 2023-09-06
11:00 | 2023-09-06
10:53 | 2023-09-06
08:00 | 2023-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24