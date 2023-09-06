ممثلة معروفة تروي تفاصيل سرقة فكرة برنامجها

إتهمت الممثلة ومصممة الأزياء دانا حمدان، أحد الأشخاص بسرقة فكرة برنامج خاص بها، مشيرة إلى أنها عرضته عليه منذ عام، ليرفضه ويؤكد لها عدم نجاحه.







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وكتبت حمدان عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام": "كنت بحضر من سنة حلقات لبرنامج يجمع الفنانين بحيواناتهم الأليفة بحكم حبي للحيوانات، وطبعا قلت الفكرة لكذا حد بحكم التحضيرات، وللأسف حصلت ظروف خلتني مش عارفة أعملها".

وأكدت أن الفكرة تمت سرقتها منها، قائلة: "ودلوقتي حد أنا حقول سرق الفكرة مش صدفة وعملها على موقع معروف وبقول سرقها علشان أنا متاكده بشك كامل بل واثقة ثقة عمياء إنهم ماكنوش حيفكرو بالفكرة دي ولا بعد سنين ضوئية".



وأضافت حمدان: "والفكرة عندي في presentation من سنتين وعرضتها على رعاة كثر وطبعا تقالي مش حتنجح".



وأشارت إلى أن عددا من زملائها لم يدعموا الفكرة وتجاهلوها: "تم التواصل مع كل فنانين اللي بيحبو الحيوانات علشان يكونوا ضيوف معايا وكلهم مهتموش ومافيش حد دعم الفكرة ولا وأحد، ومنهم طبعا اللي تجاهل ومردش فبقلهم كلهم شكرا".





واختتمت حمدان منشورها، قائلة: "بس أنا عارفة ليه مش حتنجح معايا علشان انا دانا لوحدي مافيش زيد وعبيد وغيره يسند ويدعم ويخليها تنجح، زعلانة جدا ومنه لله اللي خد الفكرة، وربنا بإذن الله حيحرقه بجاز وسخ زيه".