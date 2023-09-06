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فنون ومشاهير

تصغره بـ40 عاماً.. هل جوني ديب على علاقة بنجمة مسلسل Wednesday؟

Lebanon 24
06-09-2023 | 16:00
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إنتشرت مؤخرًا شائعات تفيد بوجود علاقة عاطفية بين النجم الأميركي جوني ديب وبطلة مسلسل Wednesday، جينا أورتيجا، التي تصغره بـ40 عامًا.

وزعم حساب Deux Moi المختص بأخبار المشاهير أن ديب (60 عامًا) خرج في موعد غرامي مع جينا أورتيجا (20 عامًا)، وأنهما ينويان العمل معًا في الجزء الثاني من فيلم الرعب الكوميدي Beetlejuice.
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من جهته، نفى الممثل الإعلامي الرسمي لجوني ديب الإشاعات في بيان صحفي شدَّد فيه على أن الثنائي لا يتواعدان، وأن ديب لن يشارك بفيلم Beetlejuice. وجاء في البيان: "السيد ديب ليس على علاقة شخصية أو مهنية مع جينا أورتيجا على الإطلاق.. لم يقابلها أو يتحدث معها قط. ولا يشارك في أي مشروع معها، ولا ينوي ذلك. جوني ديب يشعر بالفزع من هذه الشائعات الخبيثة، التي لا أساس لها من الصحة، والتي تهدف إلى الإضرار بسمعته ومسيرته المهنية".
المصدر: فوشيا
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