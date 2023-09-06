"الشاعر" استولى على حساباتها.. شيرين عبد الوهاب تتقدّم ببلاغ الى النيابة العامة

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وأكدت في بلاغها أن المشكو في حقه استولى على كل مواقعها الإلكترونية واستغلّ تلك المواقع لنشر أغانيها الخاصة، موهماً جميع المشاهدين بأنها هي التي تنشر الأغاني على تلك المواقع، وذلك من دون أن يحصل منها على تصريح، مما سبّب لها أضراراً جسيمة، وأدى في إحدى المرات الى صدور حكم عليها بالتعويض، لنشر المشكو في حقه أغاني تخص تعاقدها مع شركة "روتانا"، كما أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها في موقع "يوتيوب"، لدرجة أنها لم تعد تستطيع التعامل مع الموقع. تقدّمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ الى النائب العام ضد أحد الأشخاص يدعى محمد أسامة محمود حسنين الشاعر، وشهرته محمد الشاعر، اتّهمته فيه بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها في "يوتيوب" من دون علمها أو أخذ موافقتها، بالإضافة إلى نشره العديد من أعمالها الغنائية عبر هذه المواقع والتربّح منها.وأكدت في بلاغها أن المشكو في حقه استولى على كل مواقعها الإلكترونية واستغلّ تلك المواقع لنشر أغانيها الخاصة، موهماً جميع المشاهدين بأنها هي التي تنشر الأغاني على تلك المواقع، وذلك من دون أن يحصل منها على تصريح، مما سبّب لها أضراراً جسيمة، وأدى في إحدى المرات الى صدور حكم عليها بالتعويض، لنشر المشكو في حقه أغاني تخص تعاقدها مع شركة "روتانا"، كما أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها في موقع "يوتيوب"، لدرجة أنها لم تعد تستطيع التعامل مع الموقع.



وأضافت شيرين في البلاغ أن المشكو في حقه تعاقد مع شركة "أنغامي" ونشر أغنية "بحلفلك" بدون الحصول على موافقتها، كما تعاقد مع موقع spotify، بدون الحصول على إذن منها، كذلك ينشر الأغاني على قناتها في "يوتيوب" بدون موافقتها، ويجمع إيرادات هذه الأغاني لنفسه، بالإضافة إلى استيلائه على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" و"تيك توك" الخاصة بها، ويمنعها أيضاً من نشر أو تنزيل أغنياتها والترويج لحفلاتها عبر هذه المواقع، مؤكدةً أن المشكو في حقه استولى على صفحتها الرسمية، ونشر أغنية "عم القماص" عليها بدون موافقتها.