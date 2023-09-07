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فنون ومشاهير
فنانة لبنانية تتعرّض لوعكة صحية.. شاهدوا صورها من داخل المستشفى
Lebanon 24
07-09-2023
|
00:37
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تعرّضت الفنانة مايا نعمة لوعكة صحية أدخلتها المستشفى.
وقامت مايا بنشر صور لها عر حسابها على تطبيق انستغرام ظهرت فيها على سرير المستشفى من دون ان تكشف تفاصيل ما حصل معها.
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وتمنى المتابعون الشفاء العاجل لها.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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