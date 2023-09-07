Advertisement

فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تتعرّض لوعكة صحية.. شاهدوا صورها من داخل المستشفى

Lebanon 24
07-09-2023 | 00:37
A-
A+
Doc-P-1104891-638296699246289441.png
Doc-P-1104891-638296699246289441.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّضت الفنانة مايا نعمة لوعكة صحية أدخلتها المستشفى.

وقامت مايا بنشر صور لها عر حسابها على تطبيق انستغرام ظهرت فيها على سرير المستشفى من دون ان تكشف تفاصيل ما حصل معها.
 
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 

وتمنى المتابعون الشفاء العاجل لها.

المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
دخلت المستشفى مع ابنتها بسببه.. فنانة شهيرة تحذر من ماكدونالدز (صورة)
lebanon 24
07/09/2023 10:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية.. الفنانة الشهيرة تظهر على الشاطئ وهي ترقص مُبللة! (صورة)
lebanon 24
07/09/2023 10:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
اصيبت بمرض نادر منذ سنوات.. فنانة شهيرة تعود للغناء (صورة)
lebanon 24
07/09/2023 10:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ظهرت على سرير المستشفى... فنانة تتعالج من السرطان وتستعدّ لإجراء عمليّة جراحيّة دقيقة (فيديو)
lebanon 24
07/09/2023 10:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24

مايا نعمة

صور

فنانة

انستغرام

مستشفى

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:12 | 2023-09-07
23:00 | 2023-09-06
16:00 | 2023-09-06
16:00 | 2023-09-06
14:00 | 2023-09-06
13:10 | 2023-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24