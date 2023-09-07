فنانة لبنانية تتعرّض لوعكة صحية.. شاهدوا صورها من داخل المستشفى

تعرّضت الفنانة مايا نعمة لوعكة صحية أدخلتها المستشفى.



وقامت مايا بنشر صور لها عر حسابها على تطبيق انستغرام ظهرت فيها على سرير المستشفى من دون ان تكشف تفاصيل ما حصل معها.

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