لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)

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توفي الشاب علي الاتات، ابن خبير الاعشاب زين الاتات، مساء الإثنين اثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة فردان، حيث انقلبت به دراجة "باغي" كان يقودها، واصطدم رأسه بحافة الرصيف دخل على اثره المستشفى، ليفارق الحياة بعد ايام متأثرا بإصابته.وقد ودع اصدقاء واقارب علي فقيدهم، حيث انتشرت مقاطع فيديو من الدفن تظهر الحزن الكبير والتأثر الشديد الذي سيطر على العائلة والاصدقاء الذين راحوا يرثون الراحل بكلمات مبكية، معبرين عن حزنهم الكبير لفقدانه وهو في عز شبابه.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خطيبة الراحل السابقة، الممثلة رنين مطر، وهي تبكي بشدة حزنا على رحيله، فيما ظهر الفنان وديع الشيخ في الدفن وراح يرثي الراحل بكلمات مبكية.(الجديد)